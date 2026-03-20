Arda Güler’den Elche’ye 68,6 Metreden Şut

İSPANYA LALİGA’DA GOLLE GÜNDEME GELDİ

İspanya LaLiga’da mücadele eden Real Madrid’in milli futbolcusu Arda Güler, Elche karşısında 4-1 kazandıkları maçta attığı muhteşem golle dikkatleri üzerine çekti. Orta sahanın gerisinden attığı bu gol, sezonun en çarpıcı gollerinden biri olarak öne çıkmayı başardı.

68,6 METRE UZAKLIKTAN ATTILDI

LaLiga sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arda Güler’in kaydettiği golün uzaklığı resmi olarak duyuruldu. Açıklamada, Arda’nın, topu Elche ağlarına tam 68,6 metre mesafeden gönderdiği belirtildi. Yayımlanan paylaşımda, “Gol olma ihtimali %0,1. %99,9 inanç. Arda Güler’den 68,6 metrelik inanılmaz şut” ifadelerine yer verildi.

“UZA LONG ZAMANDIR DENİYORDUM”

Attığı golün ardından konuşan Arda Güler, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum.”