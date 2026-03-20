Arda Güler’den Elche’ye 68,6 Metreden Şut

İSPANYA LALİGA’DA GOLLE GÜNDEME GELDİ

İspanya LaLiga’da mücadele eden Real Madrid’in milli futbolcusu Arda Güler, Elche karşısında 4-1 kazandıkları maçta attığı muhteşem golle dikkatleri üzerine çekti. Orta sahanın gerisinden attığı bu gol, sezonun en çarpıcı gollerinden biri olarak öne çıkmayı başardı.

68,6 METRE UZAKLIKTAN ATTILDI

LaLiga sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arda Güler’in kaydettiği golün uzaklığı resmi olarak duyuruldu. Açıklamada, Arda’nın, topu Elche ağlarına tam 68,6 metre mesafeden gönderdiği belirtildi. Yayımlanan paylaşımda, “Gol olma ihtimali %0,1. %99,9 inanç. Arda Güler’den 68,6 metrelik inanılmaz şut” ifadelerine yer verildi.

“UZA LONG ZAMANDIR DENİYORDUM”

Attığı golün ardından konuşan Arda Güler, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Avustralya Başbakanı’nın Sydney Cami Ziyaretindeki Protestolar

Sidney'deki bir camide Ramazan Bayramı namazı sırasında, İsrail yanlısı Başbakan Albanese'e tepki gösteren protestocular gerginlik yarattı, onu yuhalayıp sert sözler sarf ettiler.
Gündem

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Değişiklikler 2026’da Başlıyor

Orijinal olmayan multimedya ekranları, jant-lastik ve hoparlörlerin düzenlenmesi talep ediliyor. BU konuda TUYAD bir çalıştay düzenledi ve hükümete öneriler sunulacak.
Gündem

Orta Doğu’da Savaş Ve Kayıplar Devam Ediyor

İsrail, İran'ı hedef almayı sürdürürken, düzenlediği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini hayatını kaybetti.
Gündem

Erdoğan: İslam Dünyası Olarak Mücadele Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki konuşmasında İsrail'in Gazze'deki yıkım faaliyetlerine ve Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatma eylemine tepki gösterdi.
Gündem

Altın Ve Gümüşte Düşüş Devam Ediyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Körfez bölgesinde gerginliği artırırken, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar altın ve gümüşü de olumsuz etkiliyor.