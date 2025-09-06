“Arda Güler’den Lamine Yamal Açıklaması”

GÜNDEMDE YER ALAN MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun 2. müsabakasında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya ile mücadele edecek. Bu heyecan verici karşılaşma öncesinde, kariyerine Real Madrid’de devam eden milli futbolcu Arda Güler, basın toplantısında çeşitli açıklamalar yaptı.

MAÇIN ÖNEMİ

Arda, İspanya maçı hakkında düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya’ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz.”

YETENEKLİ OYUNCU HAKKINDA YORUM

Lamine Yamal ile ilgili gelen sorular üzerine Arda, “Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum.” şeklinde konuştu.

İspanya maçı ve Dünya Kupası’na katılma hedefleri hakkında, genç futbolcu şu ifadeleri kullandı: “Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız. Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası’na gitmek.”

PSİKOLOJİK DURUM

Arda, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz.”