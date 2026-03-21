Arda Güler Futbolcularını Açıkladı: Alex, Mesut, Luka

A MİLLİ TAKIM VE ARDA GÜLER’DEN AÇIKLAMALAR

A Milli Futbol Takımı’nın ve Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler, kulübünün resmi internet sitesinde önemli açıklamalarda bulundu. Güler, kendisini etkileyen futbolcular hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıtta, 3 isimle yanıtladı. Milli futbolcu, “Küçüklükten beri örnek aldığım futbolcu Alex de Souza’ydı. Şimdi biraz daha Mesut Özil ve Luka Modric’i izliyorum. Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Çok elit futbolcular” şeklinde konuştu.

EN SEVDİĞİ YEMEKLERİ AÇIKLADI

Arda, en sevdiği yemekler hakkında ise “En sevdiğim yemekler lahmacun, iskender ve annemin yaptığı mantı diyebilirim” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, genç futbolcunun kulüple olan bağını ve kültürel değerlerini gözler önüne seriyor.

GOLÜNÜN ANISINI PAYLAŞTI

Arda, La Liga’daki Elche karşısında 68 metrelik mesafeden attığı şık gol hakkında değerlendirmelerde bulundu. Her zaman böyle bir gol atmayı hayal ettiğini söyleyen Arda, “Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. O tarz bir vuruş kalitem var” dedi. Bu vuruşu ve başarıyı, futbol kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

