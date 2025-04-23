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Arda Güler Gol Attı, Real Madrid Kazandı

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REAL MADRID GETAFE İLE KARŞILAŞTI

Real Madrid, La Liga’nın 33. haftasında deplasmanda Getafe ile bir karşılaşma gerçekleştirdi.

ARDA GÜLER’DEN MUHTEŞEM BİR PERFORMANS

Karşılaşmada 11. dakikadan itibaren yer alan milli futbolcu Arda Güler, 21. dakikada ceza sahası dışından attığı güzel bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 78. dakikada sahadan ayrılan Arda Güler, yerini Dani Ceballos’a bıraktı. 90 dakikada Real Madrid, karşılaşmayı 1-0’lık skorla tamamladı.

REAL MADRID LİDER BARCELONA’YI TAKİP EDİYOR

Bu sonuçla birlikte puanını 72’ye yükselten Real Madrid, lider konumda bulunan Barcelona’nın 76 puanını takip etmeye devam ediyor.

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