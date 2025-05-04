Arda Güler Golüyle Dünya’ya Mesaj Verdi!

ARDA GÜLER’DEN DÜNYAYA MESAJ

Ancelotti’nin bu sezon pek fazla şans vermediği Arda Güler, attığı golle bütün dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Takımını Celta Vigo karşısında 1-0 öne geçirerek büyük bir başarıya imza atan milli oyuncumuzun golü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

KAÇIRDIĞI GOL TARTIŞMA KONUSU OLDU

Karşılaşmaya oldukça etkili bir başlangıç yapan Arda Güler, attığı golden tam 10 dakika önce müthiş bir fırsatı değerlendiremeyerek dikkatleri üzerine çekti. Havadayken yaptığı yarım vole şutu az bir farkla auta gitti ve yılın golünü kaçırmış oldu.

FÜZESİ RAKİP KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKTI

Maç boyunca temposunu bir an bile düşürmeyen Arda Güler, bu kez muhteşem vuruşuyla rakip kaleciyi çaresiz bırakmayı başardı. Ceza sahasının çaprazından yaptığı plase vuruşla müthiş bir gol atan Arda, haftanın golüne imza atarak dikkatleri üzerinde topladı.