Arda Güler’in Başarısı İstatistiklere Yansıdı

XABI ALONSO İLE ARDA GÜLER FIRTINASI

Real Madrid’de, Xabi Alonso’nun teknik direktörlüğü altında adeta bir Arda Güler rüzgarı esiyor. Milli futbolcumuz, Xabi Alonso ile birlikte ilk 11’de yer bulmaya başladı. Oynama alışkanlığını Alonso ile yeniden kazanan Güler, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

AVRUPA ZİRVESİNE YERLEŞTİ

Arda Güler, ligde geride kalan ilk iki haftanın ardından Avrupa’nın zirvesinde yer almayı başardı. 20 yaşındaki genç yetenek, bu sezon 5 büyük ligde 10 gol şansı yaratan ilk futbolcu olmayı başardı. Real Madrid’in ligde oynadığı iki maça da ilk 11’de çıkan Güler, toplamda 164 dakika sahada kalmış olup, Oviedo karşılaşmasında Kylian Mbappe’ye asist yapmıştı.