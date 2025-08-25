Arda Güler’in Başarısı İstatistiklere Yansıdı

XABI ALONSO İLE ARDA GÜLER’DEKİ GELİŞİM

Real Madrid’de, Xabi Alonso liderliğinde Arda Güler’in etkisi hissediliyor. Milli futbolcumuz, teknik direktör Xabi Alonso ile birlikte ilk 11’de yerini aldı. Oynama alışkanlığını Alonso’yla kazanan Güler, performansıyla dikkat çekiyor.

Güler, ligde geride kalan ilk iki haftanın ardından Avrupa’nın zirvesinde yer almayı başardı. Bu sezon 5 büyük ligde 10 gol şansı yaratan ilk futbolcu olan Arda Güler, Real Madrid’in ligdeki iki maçında da ilk 11’de yer aldı. Toplamda 164 dakika süre alarak, Oviedo karşılaşmasında Kylian Mbappe’ye asist yapmayı da başardı.