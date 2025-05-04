Spor

Arda Güler’in Golü Dikkat Çekti!

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GÖRÜNMEZLİKTEN IŞIĞA ÇIKAN BAŞARI

Ancelotti’nin bu sezon pek tercih etmediği Arda Güler, attığı golle tüm dünyaya önemli bir mesaj gönderiyor. Takımını Celta Vigo karşısında 1-0 öne geçiren milli futbolcunun attığı gol, sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

KAÇIRILAN ŞANSLAR VE YILIN GOLÜ

Maç başlangıcında etkili bir performans sergileyen Arda Güler, attığı golden yaklaşık 10 dakika önce büyük bir fırsatı değerlendiremeyerek dikkat çekti. Havada adeta asılı kalan Arda’nın yarım vole vuruşu, az bir farkla kale direğini geçemedi ve yılın golü kaçırıldı.

FÜZELERLE DOLU VURUŞ!

Karşılaşmada temposunu düşürmeden devam eden Arda Güler, bu kez rakip kaleciyi çaresiz bırakan muhteşem bir vuruşla dikkatleri üzerine çekti. Ceza sahasının çaprazından yaptığı plase vuruşla harika bir gol atan Arda, haftanın golüne imza attı.

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