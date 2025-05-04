Spor

Arda Güler’in Golü Dünya Gündeminde!

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ARDALI GOL MESAJI

Arda Güler, Ancelotti’nin pek fazla fazla tercih etmediği bu sezonda attığı golle tüm dünyaya güçlü bir mesaj gönderdi. Milli futbolcumuz, Celta Vigo’ya karşı takımını 1-0 öne geçirirken attığı bu gol, sosyal medya üzerinde kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

Maçın başında etkili bir oyun sergileyen Arda Güler, attığı golden 10 dakika önce mükemmel bir fırsatı değerlendiremedi. Havadayken yaptığı yarım vole, az bir farkla auta giderek yılın golü olma fırsatını kaçırmış oldu.

Maçta temposunu hiç düşürmeyen Arda Güler, bu kez yaptığı vuruşla rakip kaleciyi çaresiz bıraktı. Ceza sahasının çaprazında yaptığı plase vuruşla harika bir gol atan Arda, bu performansıyla haftanın golüne imza atmış oldu.

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