Arda Güler’in Golü Dünya Gündeminde

ANCELLOTTI’NİN TERCİHİ

Ancelotti’nin bu sezon pek de tercih etmediği Arda Güler, attığı golle dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Takımını Celta Vigo karşısında 1-0 öne geçiren milli oyuncunun golü, sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Karşılaşmaya yüksek bir tempo ile başlayan Arda Güler, yaptığı bir müthiş pozisyondan yararlanamadı ve 10 dakika önce attığı golden önce adeta havada asılı kalan yarım voleyi az farkla auta gönderdi. Bu pozisyon, yılın golünü kaçırmış olmasıyla dikkat çekti.

Maçta temposunu bir an bile düşürmeyen Arda Güler, bu defa yaptığı vuruşla rakip kaleciyi çaresiz bıraktı. Ceza sahasının çaprazından gerçekleştirdiği plase vuruşla muhteşem bir gol atan Arda, haftanın golüne imza attı.