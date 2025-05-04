Arda Güler’in Golü Dünyayı Sarstı!

MUHTEŞEM GOLÜYLE MESAJ VERDİ

Ancelotti’nin bu sezon pek tercih etmediği Arda Güler, attığı golle tüm dünyaya önemli bir mesaj gönderiyor. Takımını Celta Vigo karşısında 1-0 öne geçiren milli oyuncumuzun bu golü, sosyal medyada hızlı bir şekilde paylaşım rekoru kırdı.

YILIN GOLÜNÜ KAYBETTİ

Karşılaşmaya mükemmel bir başlangıç yapan Arda Güler, attığı golden 10 dakika önce büyük bir pozisyondan yararlanamadı. Havada asılı bir şekilde yaptığı yarım vole, az bir farkla auta gitti ve adeta yılın golünü kaçırmış oldu.

FÜZE GOLÜYLE KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKTI

Mücadelenin temposunu bir an bile düşürmeyen Arda Güler, bu kez yaptığı etkileyici vuruşla rakip kaleciyi çaresiz bıraktı. Ceza sahasının çaprazından gerçekleştirdiği plase vuruşuyla harika bir gol atan Arda, haftanın en güzel golüne imza atmış oldu.