Arda Güler’in Golü Dünyayı Sarstı!

ARDANIN MESAJI

Ancelotti’nin bu sezon pek de tercih etmediği Arda Güler, attığı golle tüm dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Celta Vigo ile oynanan karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiren milli futbolcumuzun bu golü, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı ve kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

KAÇIRILAN FIRSAT

Maçın başında müthiş bir performans sergileyen Arda Güler, attığı golden 10 dakika önce de harika bir pozisyondan yararlanamadı. Hava da asılı kalan Güler’in yarım vole vuruşu, az bir farkla auta çıktı ve yılın golü fırsatını kaçırmış oldu.

FÜZE VURUŞU

Karşılaşmanın temposunu bir an bile düşürmeyen Arda Güler, rakip kaleciyi çaresiz bırakan bir vuruş gerçekleştirdi. Ceza sahasının çaprazından yaptığı plase vuruşla müthiş bir gol atan Arda, haftanın golüne imza atmış oldu.