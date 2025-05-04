Spor

Arda Güler’in Golü Gündem Oldu!

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ARDA GÜLER’DEN DÜNYAYA MESAJ

Ancelotti’nin bu sezon fazla tercih etmediği Arda Güler, attığı golle tüm dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Celta Vigo karşısında takımını 1-0 öne geçiren milli oyuncumuzun golü, sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırmayı başardı.

BÜYÜK BİR FIRSATI KAÇIRDI

Arda Güler, maçın başında muhteşem bir performans sergileyerek, attığı golden yalnızca 10 dakika önce büyük bir fırsattan faydalanamadı. Havadaki çarpıcı yarım volesi, az bir farkla auta gitti ve böylece yılın golünü kaçırmış oldu.

MUHTEŞEM VURUŞUYLA KALECİYİ KANDIRDI

Maç boyunca temposunu bir an bile düşürmeyen Arda Güler, bu seferki vuruşuyla rakip kaleciyi çaresiz bıraktı. Ceza sahasının çaprazından yaptığı plase vuruşuyla harika bir gol atan Arda, haftanın golüne imza atmış oldu.

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