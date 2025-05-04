Arda Güler’in golü İspanya’yı sarstı!

ARDA GÜLER’DEN DÜNYAYA MESAJ

Ancelotti’nin bu sezon çok tercih etmediği Arda Güler, Celta Vigo karşısında attığı golle tüm dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Milli futbolcumuz, takımını 1-0 öne geçirerek sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kıran büyük bir başarıya imza attı.

KAÇIRDIĞI YILIN GOLÜ

Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren etkili bir oyun sergileyen Arda Güler, 10 dakika önce müthiş bir fırsatı değerlendiremeyerek yılın golünü kaçırdı. Havada asılı kalarak yaptığı yarım vole, az farkla auta gitti ve bu kaçan fırsat dikkat çekti.

UZAKTAN ATTIĞI FÜZE

Maç boyunca temposunu ön planda tutan Arda Güler, bu defa gerçekleştirdiği vuruşla rakip kaleciyi çaresiz bıraktı. Ceza sahasının çaprazından yaptığı plase vuruşuyla kaydettiği gol, haftanın golü olarak kayıtlara geçti.