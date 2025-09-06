“Arda Güler’in Lamine Yamal Yanıtı”

MAÇ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki 2. karşılaşmada A Milli Futbol Takımı, yarın akşam saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya ile mücadele edecek. Bu önemli maç öncesinde kariyerini Real Madrid’de sürdüren milli futbolcu Arda Güler, düzenlenen basın toplantısında düşüncelerini paylaştı.

İSPANYA İLE KAZANMAK HEDEFİ

Arda, İspanya maçı ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti: “İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya’ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz.”

BİREYSEL YETENEKLER VE GELİŞİM

Lamine Yamal ile ilgili sorulara yanıt veren Arda, “Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum.” dedi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

İspanya maçında bekledikleri oyun tarzı ve Dünya Kupası’na katılma amacı hakkında görüşlerini aktaran genç oyuncu, “Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız. Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası’na gitmek.” şeklinde konuştu.

BASKI VE TAKIM RUHU

Arda Güler, sözlerini, “Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz.” diyerek noktaladı.