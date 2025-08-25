Spor

Arda Güler’in Performansı İstatistiklere Yansıdı

arda-guler-in-performansi-istatistiklere-yansidi

REAL MADRİD’DE ARDA GÜLER FIRTINASI

Real Madrid’de Xabi Alonso’nun yönetimi altında Arda Güler’in etkisi hissediliyor. Genç yetenek, teknik direktör Alonso ile birlikte ilk 11’de kendine yer buldu. Oynama alışkanlığını bu süreçte geri kazanan Güler, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE!

Güler, yapılan araştırmalar sonucu ligde geride kalan ilk iki hafta itibarıyla Avrupa’nın zirvesine yerleşti. Bu sezon, beş büyük ligde 10 gol şansı yaratan ilk futbolcu olmayı başardı. 20 yaşındaki genç futbolcu, Real Madrid’in ligde oynadığı iki maçta da ilk 11’de yer alarak toplamda 164 dakika sahada kalmıştı. Ayrıca, Oviedo karşısında Kylian Mbappe’ye yaptığı asistle takımına katkıda bulundu.

ÖNEMLİ

Sürmanşet

Uzaylı Teknolojileri Araştırılıyor! Dünya’nın Gölgesi Kullanılıyor

Bilim insanları, Dünya'nın uzaya koni şeklinde gölge yansıttığını ve bu alanın uydulardan etkilenmeyen temiz bir araştırma bölgesi sağladığını açıkladı.
Manşet

Eyüpspor Alanyaspor’u 2-1 yendi

Eyüpspor, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.