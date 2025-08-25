Arda Güler’in Performansı İstatistiklere Yansıdı

ARDA GÜLER’LE REAL MADRID’DE YENİ DÖNEM

Real Madrid, Xabi Alonso yönetimi altında Arda Güler’in etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Milli yıldız, teknik direktör Xabi Alonso ile birlikte ilk 11’deki yerini aldı. Oynama alışkanlığını Alonso ile yeniden kazanan Güler, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

AVRUPA’DA ZİRVEYE YÜKSELDİ

Güler, bu sezonun başlamasıyla birlikte Avrupa’nın en üstünde yer aldı. İlk iki haftada, 5 büyük ligde 10 gol şansı yaratan ilk futbolcu olarak dikkat çekti. Real Madrid’in ligde oynadığı iki karşılaşmada da ilk 11’de başlayan 20 yaşındaki genç yetenek, toplamda 164 dakika sahada kalmıştı. Özellikle Oviedo maçında Kylian Mbappe’ye yaptığı asistle büyük takdir topladı.