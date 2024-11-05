“Arda Güler’in Real Madrid’deki Geleceği”

REAL MADRID’DE ARDA GÜLER’İN GELECEĞİ

Real Madrid’de son gelişmeler Arda Güler için etkileyici bir durum sergiliyor. Genç yıldız, bu sezon takımda forma bulmakta zorlanıyor ve geleceği hakkında kararını açıkladı. İspanyol basını, 19 yaşındaki oyuncunun mutsuzluk yaşadığını belirtirken, bu durumu da duyurdu.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Arda Güler, 2024-25 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca 11 maça çıktı. Genç solak, bu 11 karşılaşmada ne gol ne de asist yapma başarısı gösterdi ve toplamda 292 dakika sahada kaldı. İspanyol basınına göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda ile Endrick hakkında sabrının taştığını ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin bu konuda kendisiyle bir görüşme yaptığı bilgisi verildi.

ANCELOTTİ’NİN DİLİNDEN ARDA GÜLER

‘Ancelotti’nin Arda Güler’e ricası: ‘Dinlemek zorunda değilsin!’ başlıklı haberde, Ancelotti’nin Arda ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. “Ancelotti, Arda’nın sadece Madrid’e odaklanmasını sağlamak için onunla konuştu. Arda’ya, ‘Bunlara aldırış etmene gerek yok, bu senin iyiliğin için. Sana güveniyorum ve çok önemli olacaksın, sabırlı olman gerekiyor ve çok iyi gidiyorsun’ dedi.”

ARDA GÜLER’İN KARARI

İspanyol medyasının dışında, İtalyan medyası da Arda Güler’in forma şansı bulamamasına dikkat çekti. Tutto Mercato’da yayınlanan haber, “Güler ne olacak?” sorusunu gündeme getirirken, Güler’in bu durumdan dolayı takımdan ayrılmak istediğine dair bilgiler sundu. İspanyol Defensa Central’da ise, “Arda Güler bu duruma rağmen oldukça sakin. Daha fazla oynamayı tercih ettiği doğru ancak zamanının geleceğinden ve er ya da geç daha önemli hale geleceğinden emin.” ifadelerine yer verildi. Madrid yönetiminin, Arda’nın potansiyeline son derece güvendiği ve sık sık sakatlık yaşadığı dönemlerde bile kendisi için gelen teklifleri reddettiği bildirildi.