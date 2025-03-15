Arda Güler’in Transfer İhtimali Gündemde

ARDA GÜLER’İN DURUMU GÜNDEMİ MEĞÜLÜYOR

İki sezon önce Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, hem Türkiye hem de dünya basınında önemli bir ilgi görüyor. La Liga’daki durumu, özellikle teknik direktör Carlo Ancelotti’den daha fazla fırsat isteyen genç futbolcu için merak uyandırıyor. Ancak beklediği maç sürelerini bulamayan Arda Güler için transfer söylentileri sürekli artıyor.

INTER İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sport Mediaset’in verdiği habere göre, Real Madrid ile Inter arasında Arda Güler transferi için görüşmeler sürüyor. Bu bağlamda, diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği Inter, Arda Güler’in transferinde diğer takımların önünde yer alıyor. İlerleyen görüşmelerde transferin detaylarının netleşmeye başladığı belirtilirken, Real Madrid’in bu oyuncuyu elinde tutma hedefi sürüyor. Bunun için İspanyol kulübü anlaşmayı kiralık olarak düşünürken, aynı zamanda satın alma opsiyonunun eklenmesini istiyor.

REAL MADRID TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin “Ayrılmayacak” sözleri gündeme gelse de, Real Madrid’in Arda Güler’in ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor. Diğer bir taraftan, Fussball News’in iddiasına göre Arda Güler için Bayer Leverkusen ve Frankfurt’un da devreye girdiği belirtiliyor. Özellikle Leverkusen’in, Wirtz’in ayrılması sonrası Arda Güler’i kadrosuna katmak istediği ortaya çıkıyor.