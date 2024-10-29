Arda Güler, Kopa Trophy İkincisi Oldu

ARDA GÜLER’İN BAŞARI HİKAYESİ

Milli yeteneğimiz Arda Güler, Real Madrid forması ile futbol tarihine adını yazdırmaya devam ediyor.

KOPA TROPHY’DE İKİNCİLİK

Arda, UEFA ve France Football tarafından 2024 yılının en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy ödülünde ikinci sırayı alarak bu önemli ödülde kendisine yer buldu. Birincilik, Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal’a giderken, Arda Güler, Mathys Tel, Warren Zaire-Emery, Alejandro Garnacho, Joao Neves, Pau Cubarsi, Savinho ve Kobbie Mainoo gibi güçlü isimleri geride bırakma başarısını gösterdi.

BAŞARILARLA DOLU BİR YIL

2024 yılı, Arda Güler için başarılarla dolu geçti. La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa gibi önemli organizasyonlarda büyük katkılarda bulunan Arda, ayrıca milli takımımızla birlikte EURO 2024’te çeyrek finale ulaşmanın gururunu da yaşadı.