“Arda Güler Lamine Yamal Hakkında”

İSPANYA İLE KİLİT MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki 2. karşılaşmada A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya ile mücadele edecek. Bu önemli maç öncesi kariyerini Real Madrid’de sürdüren milli futbolcu Arda Güler, yapılan basın toplantısında düşüncelerini aktardı.

MAÇIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Arda, İspanya ile oynayacakları maç hakkında şunları söyledi: “İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya’ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz.”

YETENEKLİ OYUNCUYA AL KIYAS

Lamine Yamal hakkında sorulan sorulara Arda, şu şekilde yanıt verdi: “Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum.”

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

İspanya maçında beklenen oyun ve Dünya Kupası’na katılma hedefleri hakkında genç oyuncu, “Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız. Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası’na gitmek.” şeklinde konuştu.

BASKI HİSSETMİYORUM

Yıldız futbolcu, sözlerini “Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz.” diyerek noktaladı.