Arda Güler, Lamine Yamal hakkında

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ AÇIKLAMALARI

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kapsamındaki 2. maçta, A Milli Futbol Takımı yarın saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde, kariyerine Real Madrid’de devam eden milli futbolcu Arda Güler, düzenlenen basın toplantısında düşüncelerini paylaştı.

İSPANYA MAÇINA HAZIRLIK

Arda, İspanya maçı hakkında şunları söyledi: “İspanya ile çok önemli bir maç oynayacağız. Belki de kazanan grup liderliğine oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya’ya saygı duyuyoruz, son 25 maçlarının hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz.”

LAMİNE YAMAL’IN GELİŞİMİ

Lamine Yamal hakkında gelen soruları yanıtlayan Arda, “Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum” şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

İspanya maçında beklenen oyun taktiği ve Dünya Kupası’na katılma hedefleri hakkında Arda, “Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız. Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası’na gitmek” dedi.

BASKI VE TAKIM RUHU

Yıldız futbolcu, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Baskı yaşamıyorum, karakterimde bu özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz.”