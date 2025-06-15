Arda Güler LGS Sorusu Sevinci

Milli futbolcu Arda Güler’in golleri sonrası yaşadığı sevinç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yer aldı. Sınavın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde Arda Güler’in gollerini attıktan sonra bir elini kalbinin üstüne koyup diğer elinin işaret parmağını göğe kaldırarak yaptığı kutlama hakkında bir soru bulunuyor. Bu soruda Arda’nın sevinciyle ilgili olarak, “Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar… Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah’a bırakıyorum.” şeklindeki ifadesi hatırlatıldı. Ardından, Arda’nın açıklamasındaki “tevekkül inancı”nın anlamı soruldu. Şık olarak sunulan seçenekler ise şöyle sıralandı: A- Zorlukların aşılmasında etkilidir. B- Gayret göstermekle birlikte Allah’a güvenmektir. C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar. D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.