Arda Güler Parladı, Real Madrid Kazandı

REAL MADRID’İN MAÇI BAŞLIYOR

İspanya LaLiga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Mallorca’yı konuk etti. Misafir ekip, maça hızlı bir başlangıç yaparak 18. dakikada Muriqi’nin golüyle öne geçti. Bu gol, Real Madrid’in bu sezon yediği ilk gol oldu.

ARDA’NIN EŞİTLİK ANI

Ev sahibi takım Real Madrid, 37. dakikada sahneye çıkan Arda Güler’in kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Arda, bu fırsatı değerlendirerek topu ağlara gönderdi.

REAL MADRID ÖNE GEÇİYOR

38. dakikada Vinicius Junior’un vuruşuyla Real Madrid, 2-1 öne geçmeyi başardı. İlk yarı, Arda’nın Mbappe ile gerçekleştirdiği pas oyununa rağmen gelen ofsayt kararıyla 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Arda Güler, topu ağlara gönderse de VAR incelemesi sonucunda golü iptal edildi. Milli oyuncu, 72. dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı. Maçın sonunda Real Madrid, üstünlüğünü koruyarak 2-1 galip geldi. Bu sonuçla Xabi Alonso’nun takımı, ligde 3’te 3 yaptı.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler, 51 kez topla buluştuğu bu maçta 41 pasın 38’ini isabetli bir şekilde kullandı ve yüzde 93’lük pas isabeti ile başarılı bir performans sergiledi. 3 uzun pas denemesinden de başarıyla çıkan milli yıldız, 72 dakika sahada kalarak 2 kez isabetli şut attı. Bu sezon Real Madrid’in ligde oynadığı 3 maçta da ilk 11’de kendine yer buldu.