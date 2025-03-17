Arda Güler Real Madrid’de Kalacak Mı?

REAL MADRID’İN ARDA GÜLER KARARI

İspanyol futbol takımı Real Madrid, genç yıldız Arda Güler’in geleceği hakkında önemli bir kararlılık sürecine girdi. 2025 yazında transfer piyasasında önemli bir rol oynayacak olan Arda Güler, LaLiga ekibindeki forma savaşında istediği süreyi bulamamış durumda. İtalyan medya kaynakları, Real Madrid, Como ve Inter arasındaki transfer trafiğinin Arda’nın kariyerinde yeni bir dönemin başlayabileceğine işaret ediyor.

NICO PAZ GERİ DÖNEBİLİR

Real Madrid, geçen yaz 20 yaşında olan Arjantinli yetenek Nico Paz’ı 6 milyon Euro bonservis ile Como’ya transfer etmişti. Serie A’da çıkışıyla dikkat çeken Paz, 27 maçta 6 gol ve 6 asistle performans sergileyerek göz doldurdu. Bu gelişmelerden sonra Real Madrid’in, Como ile yaptığı anlaşmadaki “geri satın alma” opsiyonunu kullanma ihtimali gündeme geldi. Fakat bu durum, Arda Güler için ayrılık sinyalleri verebilir. Nico Paz’ın olası dönüşü, Real Madrid’in orta sahasındaki rekabeti artıracak, bu da Arda’nın forma şansını daha da azaltabilecek bir etki yaratabilir.

INTER’DEN CİDDİ TEKLİF

Arda Güler’in Real Madrid’deki belirsiz durumu, İtalyan ekibi Inter’i harekete geçirdi. LaLiga’da yeterince süre bulamayan 20 yaşındaki futbolcu için Inter’in ciddi bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürülüyor.