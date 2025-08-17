Arda Güler, Real Madrid’de parlıyor

İSPANYA’DA GÜNDEMDE

İspanya La Liga’nın köklü takımı Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, yerel basında sürekli olarak konuşulmaya devam ediyor. İspanyol basınında yer alan bir haber, milli futbolcunun gelişimi ve kulüp için taşıdığı önemi ele alıyor.

Carlo Ancelotti döneminde sık sık sezon sonu ve orta düzey maçlarda ilk 11’de görev aldığına vurgu yapılan Güler’in, 2025-2026 sezonunda kendine yeni bir sayfa açacağı öne sürüyor. Yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun takımda yer alması ile birlikte farklı bir role geçtiği belirtilecek şekilde, genç yeteneğin Kulüpler Dünya Kupası’ndaki rolü kilit bir konumda gözlemleniyor.

MBAPPE VE VINI’YE DESTEK OLACAK

Arda Güler’in, Real Madrid’deki performansını sürdürmesi durumunda Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. gibi forvet oyuncularına asist yapacak temel isimlerden biri olması bekleniyor.

DURAN TOPLARDA SORUMLULUK ALIYOR

Sezon öncesi hazırlık kampında duran toplardan sorumluluk üstlenen Arda Güler’in son hazırlık maçında yaptığı asist dikkat çekiyor. İki şutunun direkten dönmesi ise golle sonuçlanmadığı not ediliyor.

FİZİKSEL DÖNÜŞÜM

Bu yaz boyunca fiziksel açıdan önemli bir dönüşüm yaşayan Arda Güler’in kas kütlesini artırdığı ve daha dayanıklı bir görünüm kazandığı belirtiliyor. Genç futbolcunun, elit seviyede forma giyecek olgunluğa ulaşması da ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra, Arda Güler’in A Milli Takım ile Dünya Kupası’na katılması durumunda, turnuvada kendini kanıtlayarak gösterme isteği dile getiriliyor.