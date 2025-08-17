Arda Güler, Real Madrid’de parlıyor

ARDA GÜLER’İN REAL MADRİD’DEKİ YÜKSELİŞİ

İspanya’nın La Liga kulübü Real Madrid’de ter döken Arda Güler, İspanyol medyasında sürekli olarak gündeme gelmeye devam ediyor. Ülkenin tanınmış gazetesi Marca’nın aktardığına göre, milli futbolcunun gösterdiği gelişim ve Real Madrid için taşıdığı önemi vurgulandı.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Carlo Ancelotti’nin dönemi boyunca genellikle sezonun sonlarına ve orta seviyedeki karşılaşmalarda ilk 11’de yer alan Güler’in, 2025-2026 sezonunda yeni bir dönem başlatacağı ifade ediliyor. Yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun gelişinin ardından farklı bir rolden bahsedildiği genç yeteneğin, Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid’in oyunundaki kritik isimlerden biri olduğu kaydedildi.

Arda Güler’in, Real Madrid’deki performansını sürdürmesi durumunda Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. gibi hücum oyuncularına asist yapmada ön planda olacağı aktarılıyor.

DURAN TOPLARDA ETKİLİ OLACAK

Hazırlık kampı süresince duran toplarda da sorumluluk aldığına dikkat çekilen başarılı futbolcunun son hazırlık maçında yaptığı asist ve iki şutunun direkten dönmesi, onun yeteneklerini ön plana çıkardı.

FİZİKSEL GELİŞİMİ

Bu yaz dönemi boyunca Arda Güler’in fiziksel anlamda önemli bir değişim göstermesi dikkati çekiyor. Kas kütlesini artıran ve daha dayanıklı bir görünüm kazanarak elit seviyede forma giymeye hazır hale geldiği belirtiliyor.

Ayrıca, Arda Güler’in A Milli Takım ile Dünyanın en büyük futbol turnuvasına katılması durumunda, burada kendini kanıtlama isteğinde bulunacağı ifade ediliyor.