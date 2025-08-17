Arda Güler Real Madrid’de Yıldız!

ÜLKELERİN GÖZDESİ ARDA GÜLER

İspanya La Liga’nın önde gelen takımı Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, ülke basınında sürekli olarak konuşuluyor. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca’nın derlediği haberde, genç futbolcunun gelişimi ve Real Madrid için taşıdığı önem aktarıldı.

YENİ HİKAYE YAZIYOR

Carlo Ancelotti döneminde genellikle sezonun son haftalarında ve orta seviyedeki mücadelelerde ilk 11’de yer aldığına vurgu yapılan Güler’in, 2025-2026 sezonunda “yeni bir hikaye yazacağı” söylendi. Xabi Alonso’nun teknik direktörlüğe gelmesiyle farklı bir rol üstlendiği belirtilen genç yeteneğin, Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid’in başarısındaki önemli isimlerden biri olduğu ifade edildi.

HÜCUMDA YENİ ROLLER

Arda Güler’in, Real Madrid’deki performansını sürdürmesi durumunda Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. gibi isimlere asist yapma konusunda kritik bir yere sahip olabileceği aktarıldı. Ayrıca, sezon öncesi hazırlık kampında duran toplara da sorumluluk aldığı vurgulandı. Son hazırlık maçında yaptığı asist ve iki şutunun direkten dönmesi, onun potansiyelini gösteriyor.

FİZİKSEL GELİŞİMİ

Arda Güler’in bu yaz dönemi boyunca fiziksel olarak önemli bir değişim yaşadığına dikkat çekildi. Kas kütlesini artırarak daha dayanıklı bir görünüm elde eden Güler’in, elit seviyede mücadele edebilecek olgunluğa ulaştığı kaydedildi. Ayrıca, A Milli Takım ile Dünya Kupası’na gidip orada kendini gösterme hedefinin olduğu belirtildi.