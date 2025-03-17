Arda Güler Real Madrid’den Ayrılabilir Mi?

REAL MADRİD’DE ARDA GÜLER’İN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİ

İspanyol kulübü Real Madrid, genç futbolcusu Arda Güler’in geleceği hakkında önemli bir karar aşamasına geldi. 2025 yazında transfer pazarını serinletecek bir üçgenin merkezinde yer alan Arda Güler, LaLiga’daki forma mücadelesinde istediğini bulamıyor. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Real Madrid, Como ve Inter arasındaki transfer trafiği, Türk yıldızın kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını açabilir.

NİCO PAZ’IN DÖNÜŞÜ VE ARDA GÜLER ÜZERİNE ETKİSİ

Geçtiğimiz yaz 20 yaşındaki Arjantinli oyuncu Nico Paz, Real Madrid’den 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Como’ya transfer olmuştu. Serie A’da dikkat çekici bir performans gösteren Paz, 27 maçta 6 gol ve 6 asistle öne çıktı. Bu başarı, Real Madrid’in Como ile yaptığı anlaşmadaki “geri satın alma” opsiyonunu devreye sokma ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak bu durum, Arda Güler için ayrılık ihtimalini beraberinde getirebilir. Nico Paz’ın geri dönmesi, Real Madrid’in orta alanındaki rekabeti artırırken, Arda’nın forma bulma şansını daha da düşürebilir.

INTER’İN CİDDİ TEKLİFİ MÜMKÜN

Arda Güler’in Real Madrid’deki belirsiz durumu, İtalyan kulübü Inter’i harekete geçirdi. LaLiga’da yeterince süre alamayan 20 yaşındaki yetenek için Inter’in ciddi bir teklif hazırladığı haberleri gündemde yer alıyor.