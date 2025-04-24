Arda Güler, Real Madrid’i öne geçirdi

REAL MADRİD GETAFE İLE KARŞILAŞTI
Real Madrid, La Liga’nın 33. haftasında deplasmanda Getafe takımıyla mücadele etti.
ARDA GÜLER’DEN GÖSTERİŞLİ GOL
Mücadeleye 11. dakikada sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler, 21. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Arda Güler, toplamda 78 dakika sahada kalırken, yerini Dani Ceballos’a bıraktı. Maçın sonuna gelindiğinde Real Madrid, 1-0’lık skorla galip geldi.
REAL MADRİD LİDER BARCELONA’YI TAKİP EDİYOR
Bu sonuçla birlikte puanını 72’ye çıkaran Real Madrid, 76 puanla lider konumda bulunan Barcelona’yı takibine devam ediyor.