Arda Güler, Real Madrid Kariyerini Açıkladı

A MİLLİ TAKIM’IN BAŞARISI VE ARDA GÜLER’İN HEDEFLERİ

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’ı yenerek A Ligi’ne yükselmesiyle birlikte gözler genç yetenek Arda Güler’e yöneldi. 19 yaşındaki futbolcu, İspanyol devi Real Madrid’deki kariyerine dair merakla beklenen açıklamayı yaptı ve adeta tribünleri coşturdu! Marca’ya verdiği röportajda, hem milli zaferi hem de Real Madrid’daki hedeflerini detaylandırdı.

REAL MADRID’DE ÜÇ ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Real Madrid’de bu sezonki hedefleri hakkında konuşan Arda, heyecanını gizleyemedi: “Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için de mücadele etmeye hazırız ve bu gerçekten heyecan verici olacak! Real Madrid her zaman her maçı kazanmak ve şampiyonluk için savaşır. Benim tek isteğim, her maçta sahada olup takımımın kupaları kaldırmasına yardım etmek!” Bu ifadeler, Santiago Bernabeu’da yankılanacak cinsten.

MADRİD’TE KÖK SALDI

“Real Madrid’deki durumun nasıl, geleceğin ne olacak?” sorusuna Arda, kesin bir yanıt verdi: “Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hala ona inanıyorum. Başarılı olacağıma yürekten inanıyorum. Hatta Madrid’de bir ev bile aldım!” Arda, Madrid’e yerleşmeye karar vermiş gibi görünüyor. “Macaristan maçında da gördüğünüz gibi çok çalışıyorum ve her zaman oynamaya hazırım” diyerek kararlılığını ortaya koydu. Bu genç yetenek, sahada ter dökmeye hazırlığını gösteriyor.

TARAFTARLARA DUYDUĞU SEVGİ

Arda, Real Madrid taraftarlarına da bir mesaj gönderdi: “Real Madrid taraftarlarını çok seviyorum, onların desteği benim için her şey demek. Çok minnettarım. Bu takımda oynamak ve önemli bir parça olmak için buraya geldim. Bunu başarıncaya kadar durmayacağım!” Bu sözleriyle taraftarların gönlünü kazandı ve Arda’nın Real Madrid aşkı tüm dünyayı etkisi altına aldı.