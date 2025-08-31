Arda Güler, Real Madrid’le parladı

REAL MADRİD, MALLORCA KARŞISINDA GALİP GELDİ

İspanya LaLiga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Mallorca ile karşı karşıya geldi. Maç, konuk takımın hızlı bir başlangıç yapmasıyla değerlendi ve 18. dakikada Muriqi’nin attığı golle Mallorca 1-0 öne geçti. Bu gol, Real Madrid’in bu sezon yediği ilk gol olma özelliğini taşıdı.

ARDA GÜLER EKİBE KATILDI

Ev sahibi Real Madrid 37. dakikada Arda Güler’in geliştirdiği atakla eşitliği sağladı. Milli yıldız, kale önünde etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ardından, 38. dakikada Vinicius Junior’un şutuyla Real Madrid öne geçti. İlk yarı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarının son dakikalarında, Arda Güler’in 45+1’de Mbappe’nin golü için yaptığı hazırlık etkili olsa da, ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

VAR İNCELEMESİ SONUCU GOL İPTAL OLDU

İkinci yarının 55. dakikasında Arda Güler’in kaydettiği gol, VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Milli oyuncu, 72. dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı. Maçın son bölümlerinde Real Madrid, üstünlüğünü koruyarak 2-1’lik sonuçla galibiyet elde etti. Bu sonuçla Xabi Alonso’nun öğrencileri ligde 3’te 3 yaptı.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler bu maçta 51 kez topla buluşarak 41 pasın 38’ini isabetli şekilde kullanarak yüzde 93’lük bir pas isabeti kaydetti. Ayrıca, 3 uzun pas denemesinde de başarı gösteren milli oyuncu, sahada kaldığı 72 dakika içerisinde 2 kez isabetli şut attı. Bu sezon Real Madrid’in ligdeki 3 maçında da ilk 11’de yer aldı.