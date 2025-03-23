Arda Güler ve Perez Görüşmesi İfşa Edildi

İSPANYA KARİYERİ BEKLENİLDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, hem Türk hem de dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ancak İspanya’daki kariyeri istediği gibi ilerlemiyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’den beklediği forma süresini bulamayan Güler’in takımdan ayrılma isteği gündeme geldi. Serie A’nın önemli takımlarından Inter, genç futbolcuya ciddi şekilde talip olduğu yönünde iddialar ortaya çıktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN DESTEK

Inter’de forma giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler hakkında “Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden de fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta kendisi bilir. Tabii ki önerim daha fazla oynaması, hak ediyor. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum.” şeklinde duygularını ifade etti.

AYRILIK GÖRÜŞMELERİ

Real Madrid’e yakınlığıyla bilinen Planeta Madrid, Arda Güler’in ayrılışı için Florentino Perez ile görüştüğüne dair bilgiler paylaştı. Genç futbolcunun durumu ilerleyen günlerde daha netlik kazanabilir.