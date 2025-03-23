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Arda Güler ve Perez Görüşmesi Sızdı

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ARSENAL YILDIRIMI ARDA’NIN YANINDA

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transferi sonrasında hem Türk hem de uluslararası basında geniş yankı uyandıran Arda Güler’in İspanya’daki kariyeri umduğu gibi gelişmiyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’den beklediği oyun süresini bulamayan Güler’in, takımdan ayrılma isteği gündemde. İtalyan devi Inter’in genç futbolcu için ciddi bir ilgi gösterdiği öne sürülüyor.

HAKAN’DAN DESTEK MESAJI

Inter’de forma giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler hakkında “Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden de fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta kendisi bilir. Tabii ki önerim daha fazla oynaması, hak ediyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

REAL MADRİD’DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Arda Güler’in ayrılık planlarıyla ilgili olarak, Real Madrid’e yakın kaynakların haberine göre, genç futbolcunun Florentino Perez ile görüştüğü iddia edildi. Bu bilgiler, Güler’in geleceği hakkında belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

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