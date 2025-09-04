Arda Güler Yedek Kalma İhtimali Var!

xabi alonso dönemi ile yükseliş

Carlo Ancelotti döneminde sadece sınırlı süreler alan Arda Güler, Xabi Alonso’nun yönetiminde Real Madrid’in orta sahasında kritik bir rol üstlendi. Jude Bellingham’ın yokluğunda gösterdiği etkileyici performansla, ilk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

bellingham’ın dönüşüyle rekabet artıyor

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Jude Bellingham’ın sahalara dönüşü, Arda Güler ve genç yetenek Mastantuono’nun forma şansını riske sokuyor. Bu durum, Real Madrid’in orta sahasında yeni bir rekabet ortamının oluşmasını sağlıyor.

arda güler ve xabi alonso ile görüşme

Bu iddiaların üzerine, Arda Güler’in Xabi Alonso ile birebir bir görüşme gerçekleştirdiği ve yedek kalma ihtimalini sorduğu ifade ediliyor. Alonso’nun ise bu olasılığın mümkün olduğunu açıkça belirttiği aktarılıyor.

etkileyici performansıyla dikkat çekti

Bu sezon Real Madrid formasıyla 9 resmi maçta görev alan Arda Güler, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Hücum organizasyonlarında aktif rol alarak, taraftarın sevgisini kazanmayı başardı.