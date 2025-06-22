Arda Güler Yeni Dönemde Umutlu!

REAL MADRID’İN FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MACERASI

İspanyol futbol devi Real Madrid, bu gece FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki ikinci mücadelesine çıkıyor. Takım, saat 22.00’de Meksika temsilcisi Pachuca ile karşılaşacak.

İLK MAÇTA BERABERLİK YAŞANDI

Los Blancos, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki ilk karşılaşmasında Suudi Pro Lig ekibi Al Hilal ile mücadele etti. Real Madrid, bu maçtan 1-1’lik sonuçla ayrılırken takımın tek golünü Gonzalo kaydetti.

ARDA GÜLER YEDİK KULÜBESİNDEYDİ

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’in Xabi Alonso dönemindeki ilk resmi maçına yedek olarak başladı. 20 yaşındaki yetenekli oyuncu, devre arasında Asencio’nun yerine oyuna dahil oldu.

ALONSO’YA GÜVENİYOR

Arda Güler, geçen sezon Carlo Ancelotti yönetiminde yeterli süre alamadı. Ancak milli yıldız, bu sezon Xabi Alonso’dan büyük umutlar besliyor.