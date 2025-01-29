Arda Gülerli Real Madrid Galip Geldi

SON HAFTA HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftası, nefes kesici anlara ev sahipliği yaptı. Tüm ekiplerin aynı saat diliminde mücadele ettiği 8. haftada beklenmedik sonuçlar alınırken, birçok takım hedeflerine ulaşma çabası gösterdi.

REAL MADRİD’İN DOMİNASYONU

İspanya’nın ünlü temsilcisi Real Madrid, Fransa’nın Ligue 1 takımlarından Brest ile karşılaştı. Maç sonucunda Real Madrid, rakibine karşı 3-0’lık bir skorla galip geldi. Bu zaferin gollerini 56. dakikada Jude Bellingham ve 27 ile 78. dakikalarda Rodrygo kaydetti. Bu performans, Real Madrid’in gruptaki başarısını pekiştirirken, dikkatleri üzerine topladı.