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Spor

Arda Turan’dan Eyüp Aydın Hamlesi

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TAKIMLAR ÖNLEMLER ALIYOR

Transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala kulüpler, eksik bölgeleri güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Bu bağlamda Eyüpspor, Galatasaray’ın 20 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile ilgileniyor. Eyüpspor, oyuncunun kiralanması hakkında Galatasaray ile anlaşmaya vardı ve şimdi oyuncunun vereceği kararı bekliyor.

ARDA TURAN’IN GÖZDESİ

Eyüp Aydın’ın Eyüpspor’a transferinin gerçekleşmesi, gözlemci Arda Turan için de olumlu bir gelişme. Arda Turan, genç oyuncunun takımda yer almasını istiyor ve bu transferin gerçekleşmesini umut ediyor. Şimdi her şey Eyüp Aydın’ın kararına bağlı.

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