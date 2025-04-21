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Arda Turan, Galatasaray Maçı Öncesi Açıklama

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MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Eyüpspor’un Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulunuyor. Turan, takımının en iyi performansıyla sahada olacağını ve “İnsanlara güzel futbol izlettirip kazanmaya çalışacağız. Pazar günü güzel bir gün bekliyor bizi, hayallerimizi süsleyen bir gün.” ifadelerini kullanarak, maç için umutlu beklentilerini dile getiriyor.

GALATASARAY’A ÖVGÜLER

Turan, Galatasaray’ın ligdeki performansını öne çıkararak, “Muhteşem bir hocaları var ve muhteşem bir oyun oynuyorlar, ligi adeta domine ettiler. Galatasaray’a saygımız çok büyük.” şeklinde açıklama yapıyor. Bu sözlerle, rakiplerinin başarılarına duyduğu saygıyı ifade ediyor.

EYÜPSPOR’UN HEDEFLERİ

Eyüpspor’un hedeflerine de değinen Turan, “Biz Eyüpspor’un hedefleri için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Pazar günü çok zor bir mücadele olacak ama en iyi halimizde olacağız.” diyerek, takimin kararlılığını ve motivasyonunu vurguluyor.

KADIN VE ÇOCUKLARA DAVET

Turan, maç atmosferinin önemine dikkat çekiyor ve “Kadınları, çocukları ve gençleri maça bekliyoruz. Umarım Türk futbolunun geleceği adına güzel bir futbol izlettirebiliriz.” diyerek taraftarlara davette bulunuyor. Bu çağrısıyla, daha geniş bir kitleyi stadyuma çekme hedefinde olduğunu gösteriyor.

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