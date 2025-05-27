Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile Anlaşma Sağladı

ARDA TURAN’IN YENİ TAKIMI BELİRLENDİ

Eyüpspor ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, Antalyaspor ile oynanan maç sonrası takımından ayrıldığını duyurdu. Genç teknik adamın yeni adresi ise Shakhtar Donetsk oldu. Arda Turan, Ukrayna kulübü ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SHKHTAR DONETSK’TEN AÇIKLAMA

Shakhtar Donetsk, “Hoş geldin Arda Turan” başlığıyla yaptığı duyuruda, “38 yaşındaki Türk teknik adam ile 2027 yılının yazına kadar sözleşme imzalandı” ifadesine yer verdi. Ayrıca kulüpten yapılan açıklamada Arda Turan’ın, Donetsk takımının 39’uncu teknik direktörü olacağı belirtildi.