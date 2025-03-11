Arda Turan Shakhtar’ın Teklifini Reddetti

SHAKHTAR DONETSK’TEN ARDA’YA TEKLİF

Ajansspor’un haberine göre, Shakhtar Donetsk geçtiğimiz günlerde Arda Turan’a teknik direktörlük pozisyonu için resmi bir teklif sundu. Kulüp, Turan’ın Eyüpspor’daki etkili yönetimini ve oyun felsefesini beğendiğini belirtti. Ancak, yapılan görüşmelerde olumlu bir sonuç çıkmadı. Arda Turan’ın gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ve sezonu Eyüpspor’da tamamlamayı planladığı bildirildi.

EYÜPSPOR’UN HEDEFLERİ

Bu sezon Trendyol Süper Lig’e yükselen Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde dikkat çekici bir performans sergiliyor. Takım, ligde 43 puanla 5. sırada yer almakta ve Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmekte. Kulüp, Turan ile uzun vadeli bir iş birliği planlarken, olası bir ayrılık durumunda yabancı bir teknik direktör tercih etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

ARDA TURAN’IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor’da başladı ve ilk sezonunda takımı 1. Lig’de şampiyon yaparak Süper Lig’e taşıdı. Bu başarı, onun teknik direktörlük yetkinliğini kanıtladı ve yurt içi ile yurt dışından dikkatleri üzerine çekti. İlk sezonundaki istikrarlı grafiği ile Turan, Eyüpspor’u Avrupa kupaları hedefine doğru ilerletirken, Shakhtar Donetsk gibi önemli bir kulübün ilgisini çekmeyi başardı. Ancak Turan şu an için İstanbul’daki görevine devam etme kararı aldı.

SHAKHTAR DONETSK’İN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Shakhtar Donetsk, Avrupa’da tanınmış bir kulüp olarak teknik direktör arayışını sürdürüyor. Arda Turan’dan olumsuz yanıt alan Ukrayna ekibinin, önümüzdeki dönemde başka isimlerle görüşebileceği belirtiliyor. Kulübün Turan’ı potansiyel bir aday olarak görmesi, onun uluslararası arenadaki yükselen değerini gözler önüne seriyor.