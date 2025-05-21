Arda Turan Yurt Dışına Geçiyor

ARDA TURAN YURT DIŞINDAKİ İLK DENEYİMİNE HAZIRLANIYOR

Eyüpspor’un genç teknik direktörü Arda Turan, kariyerindeki ilk yurt dışı tecrübesine adım atmak üzere. Ukrayna Premier Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk ile büyük oranda anlaşma sağlamış durumda. Turan, kısa bir süre içinde Eyüpspor ile vedalaşarak yeni görevine başlamayı planlıyor. İspanyol basını, Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk ile prensipte anlaştığını ve taraflar arasındaki müzakerelerin yaklaşık bir aydır devam ettiğini vurguluyor. Resmi görüşmelerin ardından genç teknik adamın Ukrayna temsilcisiyle anlaştığı ifade ediliyor.

MAÇ PERFORMANSI VE HEDEFLER

Arda Turan, Eyüpspor’un başında geçirdiği süreçte toplam 80 maça çıkarak, 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı. Bu performansıyla maç başına 1.83 puan ortalaması elde eden Turan, takımını Süper Lig’e taşıdıktan sonra, ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılma hedefiyle mücadele etti. Genç teknik direktörün kısa zaman içerisinde konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

EYÜPSPOR’DA YENİ ADAYLAR BELİRLENDİ

Diğer yandan, Eyüpspor Arda Turan’ın boşalacak koltuğu için üç teknik direktör adayı belirledi. Albert Riera, Andrea Pirlo ve Cannavaro isimleri, Turan’ın yerine düşünülen adaylar arasında yer alıyor.