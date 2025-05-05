Ardahan Çiçek Balı AB Tescili Aldı

SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

Ardahan’ın önemli doğal zenginliklerinden biri olan Ardahan Çiçek Balı, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili almak için önemli bir adım attı. Bu durum, Ardahan’da düzenlenen bir törenle kutlandı. Törende, AB tescil sürecini başlatacak resmi protokol imzalandı. Böylece Ardahan Çiçek Balı’nın ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değere kavuşması için AB Coğrafi işaret tescil süreci resmen başlamış oldu. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü tarafından işletilen Kafkas Arı Konağı’nda atılan imzalar, Ardahan Çiçek Balı’nın korunmasını ve tanıtımının sağlanmasını amaçlıyor.

ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK

Eğer başvuru kabul edilirse, Ardahan Çiçek Balı, Türkiye’nin AB tarafından tescillenmiş sayılı ürünleri arasına girecek. Bu durum, bölgesel kalkınma ve ihracat potansiyeli açısından önemli bir avantaj sunacak. Zengin florası, yüksek rakımı ve kimyasallardan uzak doğal yapısıyla üretilen çiçek balı, kendine özgü aroması, rengi ve saflığı ile dikkat çekiyor. Bu eşsiz bal, bölgede doğal olarak yetişen yüzlerce çeşit kır çiçeğinden elde edilerek kendine has yoğun kıvamı ile tanınıyor.

KAFKAS ARI IRKI BALIN KALİTESİNDE ÖNEMLİ BİR ETKEN

Ardahan’ın gen merkezi olduğu Kafkas arı ırkı (Apis mellifera caucasica), balın kalitesinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Kafkas Arısı, uzun dili ve yüksek nektar toplama kapasitesi ile zengin aromalı bal üretiminde anahtar rol oynuyor. Soğuk iklim şartlarına dayanıklı olan bu arı ırkı, hem bal verimi hem de bölge ekosistemine uyumu açısından en verimli arı ırkları arasında yer alıyor. Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürütülen bu başvuru sürecinin, önümüzdeki aylarda Avrupa Komisyonu’na sunulması bekleniyor.