Ardahan Çiçek Balı İçin Protokol İmzalandı

ARDALAN ÇİÇEK BALINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

Ardahan’ın öne çıkan doğal zenginliklerinden biri olan Ardahan Çiçek Balı, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili almak için önemli bir ilerleme kaydetti. Bu amaçla Ardahan’da bir tören düzenlendi ve bu törende AB tescil sürecini başlatacak resmi protokol imzalandı.

BAŞVURU SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Böylece Ardahan Çiçek Balı’nın hem ulusal hem de uluslararası sahada hak ettiği değere ulaşması için AB Coğrafi işaret tescil süreci resmen başladı. Ardahan hizmetlerine katkı sağlamak için Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Kafkas Arı Konağı’nda imzalanan protokolle, Ardahan Çiçek Balı’nın korunması ve tanıtım ile pazarlamasının geliştirilmesi amaçlanıyor.

ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SUNACAK

Eğer başvuru kabul edilirse, Ardahan Çiçek Balı, Türkiye’nin AB tarafından tescil edilen nadir ürünleri arasında yer alacak. Bu durum, bölgesel kalkınma ve ihracat potansiyeli açısından önemli bir avantaj sağlayacak.

KENDİNE ÖZGÜ AROMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Ardahan yaylalarında üretilen çiçek balı, zengin florası, yüksek rakımı ve kimyasallardan uzakta doğal bir yapıya sahip olmasıyla tanınıyor. Bu özel bal, bölgedeki yaylalarda doğal olarak yetişen sayısız çeşit kır çiçeğinden elde edilerek kendine özgü aroması ve yoğun kıvamıyla dikkat çekiyor.

KAFKAS ARI IRKININ ROLÜ

Ardahan’ın gen merkezi olması, burada önemli bir etken olarak öne çıkıyor; bu nedenle bölge, Kafkas arı ırkı (Apis mellifera caucasica) ile özdeşleşiyor. Kafkas Arısı, uzun dili ve yüksek nektar toplama kapasitesi sayesinde zengin aromalı bal üretiminde önemli bir rol oynuyor.

VERİMLİ BİR ARI IRKI

Soğuk iklim koşullarına dayanıklı olan bu arı ırkı, hem bal verimi hem de bölge ekosistemine uyum açısından en verimli arı ırkları arasında bulunuyor. Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürütülen başvuru sürecinin, önümüzdeki dönemde Avrupa Komisyonu’na sunulması bekleniyor.