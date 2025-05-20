Arif M’nin Otopside Öldürüldüğü Belirlendi

CİNAYETİN ARAŞTIRILMASI YENİDEN TEMELLENİYOR

Yapılan otopside, Arif M’nin pijama ile bulunduğu ve ateşli silahla öldürüldüğü tespit edildi. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak, şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı ve haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetin aydınlatılması için 2021 yılında İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü altında JASAT koordinesinde özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekip, Jandarma Olay Yeri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli personelden oluşuyordu. Çalışmalar sürerken, Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili daraltılmış baz çalışması gündeme geldi.

DARALTILMIŞ BAZ RAPORU TAMAMLANDI

Bilirkişi tarafından hazırlanan daraltılmış baz çalışmasına ilişkin rapor tamamlanarak soruşturma dosyasına eklendi. Jandarma ekipleri, 3 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdikleri operasyonda Arif M’nin oğlu B.M. (31), kardeşi M.M. (55) ve yeğeni M.E.M. (43) ile F.Z. (46) ve H.M. (66) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.Z. ve H.M., savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ancak, diğer 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Bu aşama, cinayetin aydınlatılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.