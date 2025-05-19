Arılar Çam Ağacında Oğul Attı

OĞUL ATTILAR

Karasu ilçesinin İncilli Mahallesi’nde yer alan Alparaslan Türkeş Parkı içindeki kitap kafenin yanındaki çam ağacına arılar oğul attı. Kafenin içinde bulunan bazı vatandaşlar, o anları merakla izlerken, Süleyman Ertürk tehlikeyi umursamadan ana kraliçe olarak adlandırılan arıyı görmek için oğulun içine girdi.

TEHLİKEYE RAĞMEN ARILARLA İLGİLENDİ

Süleyman Ertürk, hiçbir güvenlik önlemi almadan çıplak elle arıcılık yapan Bahtiyar Süt ile birlikte yüzlerce arı arasında kraliçe arıyı bulmak için çaba gösterdi. Yaklaşık iki saat süren bir çalışmanın ardından, ağacın dalından karton kutuya aktarilan arılar, kovan bölgesine taşındı.