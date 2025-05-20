Arızalı Araç İçin Yargıtay Karar Verdi

DAİRE KARARI VE ARAÇ SATIN ALIMI

Dairenin verdiği karara göre, Ankara’daki bir şirket, 2019 yılında makam aracı olarak kullanılmak üzere sıfır kilometre lüks bir aracı 1 milyon 764 bin 518 lira karşılığında satın aldı. Aracın farklı tarihlerde arızalanması ile birlikte durum satıcıya bildirildi. Yetkili servis bir dizi parçayı değiştirdi ve boya koruması gerçekleştirdi. Ancak, araca yapılan başvurulara rağmen rüzgar sesi, kapı ayarlarındaki bozukluk ve fren arızası gibi sorunlar çözülemedi. Ayrıca, boya korumasına rağmen aracın ön camı ve kromajlarında gölgelenme ve lekeler oluştu.

DAVANIN AÇILMASI VE TALEPLER

Otomobildeki problemlerinin üretim hatasından kaynaklandığını belirten alıcı şirket, Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtı. Davacı, makam aracı olarak almak amacıyla satın alınan aracın bu işlevi yerine getiremediğini ifade etti. Aracın ayıpsız olan yenisi ile değiştirilmesini talep eden davacı, bu isteğin kabul edilmemesi durumunda satıcıya iade edilerek ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en yüksek ticari faiziyle geri alınmasını istedi.

Davalı şirket ise iddia edilen ayıpların yasal süreler içinde usulüne uygun olarak bildirilmediğini öne sürdü. Ayrıca, araçta üretimden kaynaklanan bir hata bulunmadığını ve rüzgar sesi dışında tüm şikayetlerin giderildiğini iddia etti. Aracın serviste kaldığı ve yedek parça bekletildiği dönemlerde yasal sürenin aşılmadığını belirten davalı, davanın reddedilmesini talep etti.

MAHKEME KARARI VE İTİRAZLAR

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, sıfır kilometre aracın misliyle değiştirilmesi yönünde bir karar verdi. Mahkemenin kararında, ardışık arızalar nedeniyle araçta parçaların değiştirildiği ve bu durumun “gizli ayıp” olarak nitelendirildiği ifade edildi. Eğer aracın genel bakım ve kullanımdan kaynaklı hasarlar dışında çeşitli sorunlarla servise götürülmesi dikkate alındığında, aracın beklenen güveni kalmadığı ve bu sebepten misliyle değiştirilme talebinin haklı görüldüğü vurgulandı.

Karara itiraz edilmesinin ardından dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi, aracın arızalarının gizli ayıp niteliğinde olduğunu belirterek, mahkemece verilen “misliyle değişim” kararının yerinde olduğuna dikkat çekti. Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bulup onadı.