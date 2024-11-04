Arızalı Metro Hattında Yoğunluk Oluştu

ARTAN YOĞUNLUK VE ARIZA BİLGİSİ

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda meydana gelen arıza sonucunda bazı istasyonlarda ciddi bir yoğunlaşma gözlemlendi. Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yaşanan bu arıza, metro seferlerini olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesi nedeniyle rahatsızlıklarını dile getirdi.

METRO ANONSU VE BILGILENDIRME

Altunizade istasyonunda yapılan anonsla, “Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz.” denildi. İstasyondaki bilgilendirme ekranlarında ise metroların geliş süresinin 20 dakika olarak belirtildiği görüldü. Ayrıca, Altunizade’de metroya aktarma yapan metrobüs durağında da yoğunluk dikkat çekiyor.