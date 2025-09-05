Arjantin, Venezuela’yı 3-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Arjantin, Conmebol Dünya Kupası eleme maçında evinde ağırladığı Venezuela’yı 3-0 yenerek sahadan galip ayrıldı. Bu karşılaşmada golleri atan isimler, 39 ve 80. dakikalarda Lionel Messi ile 76. dakikada Lautaro Martinez oldu. Messi, maçın ardından yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti.

SON DÜNYA KUPASI OLACAK MI?

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nın büyük ihtimalle son büyük uluslararası turnuvası olacağını ve bir daha ülkesiyle resmi maç oynamayacağını dile getirdi. “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum” diyen Messi, maçların kendisi için gün gün ilerleyen bir süreç olduğunu belirtti. “Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum” şeklinde konuştu.

ÜLKESİNDEKİ SON MAÇINI OYNADI

38 yaşındaki Messi, ülkesinde son maçına çıktığını vurguladı. “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum” diyerek duygularını paylaştı. “Bu hayalim, burada böyle bitirebilmekti. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı” sözleriyle de geçmişe özlem duyduğunu ifade etti. Mess­i, yaşanan her şeye rağmen tecrübelerinin olağanüstü olduğunu aktardı.