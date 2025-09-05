Arjantin, Venezuela’yı 3-0 yendi!

CONMEBOL DÜNYA KUPASI ELEME MAÇI

Venezuela’yı ağırlayan Arjantin, Conmebol Dünya Kupası eleme maçında 3-0’lık bir galibiyet elde etti. Maçın kahramanı Lionel Messi, maç sonrasında oldukça dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ev sahibi takım, iki golü 39. ve 80. dakikalarda Messi ile, 76. dakikada ise Lautaro Martinez ile kaydetti.

MESSİ’NİN GELECEK PROGNOSİSİ

Dünya futbolunun dev ismi Messi, 2026 Dünya Kupası’nın muhtemelen kariyerindeki son büyük uluslararası turnuva olacağını ve kendi ülkesinde daha fazla resmi maç oynamayacağını belirtti. Umarak ve heyecanla dolu olduğunu ifade eden Messi, “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum” şeklinde konuştu.

38 yaşındaki Messi, bu karşılaşmanın kendi ülkesindeki son maç olduğunun altını çizdi. “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum. Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü,” ifadelerini kullandı.